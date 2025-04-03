Челябинский суд отправил в колонию организатора религиозного объединения

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 28-летнему местному жителю, обвиняемому в организации экстремистского религиозного объединения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Преступление выявили сотрудники полиции совместно с ФСБ и Росгвардией. Следствие установило, что с 2017-го по 2022 год челябинец организовал запрещенную религиозную организацию и стал ее руководителем. В его квартире нашли и изъяли жесткие диски, гаджеты, компьютер, флэш-накопители, блокноты с записями.