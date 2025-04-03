Вторая конференция глав МИДов «Россия — Африка» пройдет на Африканском континенте

Вторая министерская конференция форума партнерства «Россия — Африка» пройдет на Африканском континенте. Об этом в четверг на переговорах с коллегами из Мали, Буркина-Фасо и Нигера заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что в Москве ожидают от африканских партнеров информации по срокам и месту ее проведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вторая встреча между министрами (иностранных дел.— "Ъ") стран Африканского союза и РФ должна состояться в этом году на вашем континенте,— сказал господин Лавров.— Я рассчитываю, что в самое ближайшее время Африканский союз выступит с предложением по срокам и месте ее проведения».

Глава российской дипломатии подчеркнул, что эта конференция — важный этап подготовки к третьему саммиту «Россия — Африка», который намечен на 2026 год.

Первый российско-африканский форум на уровне министров иностранных дел прошел в Сочи 9 и 10 ноября. В нем принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам конференции в Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы.

Анастасия Домбицкая