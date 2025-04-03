Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-мэру Троицка

Верховный суд России отменил оправдательный приговор экс-мэру Троицка Александру Виноградову по делу о превышении полномочий. Материалы направлены на новое рассмотрение первой инстанции в другом составе судей. Решение принято 2 апреля, сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Троицка Фото: пресс-служба администрации Троицка

«Представление прокуратуры было удовлетворено. Решение Троицкого городского суда от 29 мая 2023 года отменили, определения Челябинского областного суда и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции также отменили», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2019 году мэр, превысив полномочия, без проведения конкурсных процедур инициировал передачу оборудования теплоснабжающей компании ЗАО «Теплосервис» в аренду другой организации — ООО «Перспектива». Александр Виноградов вину не признавал и настаивал на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без тепла накануне зимы. В мае 2023 года Троицкий городской суд полностью оправдал главу. Осенью того же года Челябинский областной суд утвердил оправдательный приговор. В марте 2024 года Седьмой кассационный суд по жалобе прокуратуры отменил решение апелляционной инстанции и направил дело о превышении полномочий на повторное рассмотрение. В мае прошлого года Челябинский областной суд второй раз признал оправдательный приговор законным и обоснованным.

В ноябре 2023 года, когда вступило в законную силу решение по первому делу, господин Виноградов направил два исковых заявления к Министерству финансов России в лице управления Федерального казначейства РФ по Челябинской области с требованием о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в общей сумме 10 млн руб. В середине февраля 2025 года один иск был удовлетворен частично. В пресс-службе Центрального районного суда Челябинска «Ъ-Южный Урал» сообщили, что с Минфина РФ в пользу Александра Виноградова взыскано 50 тыс. руб. Рассмотрение второго заявления было прекращено еще в декабре 2023 года.

С декабря 2023 года Александр Виноградов находится в следственном изоляторе по обвинению в получении взятки, которое он также не признает. Материалы были переданы в суд в начале марта.