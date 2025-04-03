В Воронеже на продажу выставили гостиничный комплекс за 70 млн рублей

Туристическую базу «Cтрeлково Cтeндoвый Kлуб Вайцexoвcкий и cын» на улице Острогожской в Воронеже общей площадью 2 тыс. кв. м выставили на продажу за 70 млн руб. Информация об этом появилась на «Авито».

По словам представителя собственника, комплекс, возведенный в 90-х годах, принадлежит двум владельцам, один из которых — Михаил Вайцеховский, тезка и правнук командира Воронежского добровольческого коммунистического полка, в честь которого названа улица в центре города.

На территории базы располагается трехэтажная гостиница на 19 номеров, часть из них готова к использованию, часть находится в стадии ремонта. В комплекс также входит двухэтажный ресторан, беседки, стрельбище, баня, конюшня, ангар, парковка. База сдана в аренду, с частью арендаторов заключены долгосрочные договоры с ежегодной индексацией, равной годовой инфляции РФ, но не менее 5%. Причина продажи не уточняется.

В марте стало известно о продаже турбазы в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области за 71,5 млн руб.

Ульяна Ларионова