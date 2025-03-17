Под Воронежем выставили на продажу турбазу за 71,5 млн рублей

Турбазу в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области выставили на продажу за 71,5 млн руб., следует из объявления на «Авито». По словам представителя агентства недвижимости, занимающегося продажей объекта, территория находится в собственности сразу нескольких совладельцев, состоящих в родственной связи. Назвать имена собственников он отказался, однако отметил, что этот бизнес является не единственным у семьи.

Отмечается, что турбаза работает восемь лет, общая площадь 12,1 га, земля находится в собственности и разделена на пять участков. Большая часть территории, 6,7 га — земли сельхозназначения, еще 5 га — земли рекреационного назначения, а 0,37 га — ЛПХ. На территории располагаются три пруда, кафе, административное здание, баня, банкетный зал, восемь беседок, десять глэмпингов различной площадью для проживания гостей, ангар и парковка.

В октябре прошлого года на продажу выставляли базу отдыха «Сосновый бор» площадью 25 га на берегу реки Усмань в Железнодорожном районе Воронежа. Актив планировали реализовать за 500 млн руб., данные собственника также не раскрывались.

Ульяна Ларионова