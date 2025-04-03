СКР добавил подробностей по делу воткинца об убийствах и изнасилованиях в 90-е

Следком добавил подробностей по переданному в Верховный суд Удмуртии уголовному делу 59-летнего жителя Воткинска, обвиняемого в серии убийств и изнасилований в 1990-е. По данным регионального СУ СКР, второй фигурант скончался в 2016-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что тело изнасилованной и убитой в ночь на 12 сентября 1991-го несовершеннолетней девушки фигуранты выбросили в искусственный водоем Воткинского района. Преступление произошло в одной из квартир города.

По данным СУ СКР, в октябре-ноябре 1991-го за отказ заниматься проституцией фигуранты убили двух местных жительниц. Они выпивали вместе с ними в одной из квартир.

Также стало известно, что похищение огнестрельного оружие и самодельных снарядов к нему осенью 1991-го связано, по версии следствия, с нежеланием оплачивать переданные фигурантам «огнестрелы». Они трижды выстрелили в голову продавцу оружия.

По последнему криминальному эпизоду, где обвиняемого связывают с нанесением двух ударов ножом в шею знакомой, от чего та скончалась, выяснилось, что тело погибшей расчленили, а части тела скрыли в разных местах города. Следствие считает, что фигурант расчленил тело девушки вместо со знакомым.

В числе собранных доказательств находятся заключения медицинской, биологической, ситуационной и психиатрической судебной экспертиз, а также показания свидетелей, родственников погибших и фигуранта. Последний дал их в ходе следственного эксперимента.

Напомним, фигурант обвиняется по ряду статей УК РСФСР (ст. 17, ст. 102) и УК РФ (ст. 105), в числе которых умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и убийство двух или более лиц. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Удмуртии.