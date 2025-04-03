Дело жителя Удмуртии о серии убийств и изнасилований в 90-е направили в суд

Уголовное дело 59-летнего жителя Воткинска, обвиняемого в серии совершенных в 1990-е жестоких убийств и изнасилований, в том числе несовершеннолетней, направили в Верховный суд республики, сообщили «Ъ-Удмуртия» в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что осенью 1991-го обвиняемый совместно с соучастником изнасиловали несовершеннолетнюю жительницу Воткинска, после чего вывезли потерпевшую в лес и застрелили.

Другой криминальный эпизод произошел в октябре-ноябре 1991-го. Фигуранты выпивали в городе со знакомыми девушками, после чего предложили им заняться проституцией. Получив отказ, считает следствие, они поочередно застрелили каждую. Во всех случаях обвиняемые стреляли в голову.

По версии следствия, помимо изнасилований и убийств фигуранты осенью 1991-го совершили в Воткинске разбойное нападение и похитили огнестрельное оружие и самодельные снаряды к нему, после чего убили потерпевшего.

Кроме того, добавляет следствие, в марте 2010-го обвиняемый поссорился со знакомой в одной из квартир города, схватил нож и ударил ее в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Фигурант обвиняется по ряду статей УК РСФСР (ст. 17, ст. 102) и УК РФ (ст. 105), в числе которых умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и убийство двух или более лиц. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Удмуртии.