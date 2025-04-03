Число атак на ИТ-инфраструктуру в ПФО за 2024 год удвоилось

Количество DDoS-атак на организации в Приволжском федеральном округе за 2024 год выросло в два раза в сравнении с 2023 годом — до почти 54 тыс. Об этом «Ъ-Приволжье» узнал от экспертов центра противодействия кибератакам «Солар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем на одну компанию в регионе приходилось 126 атак, этот показатель за год тоже вырос в два раза, что вывело округ на третье место среди наиболее атакуемых по стране.

Ранее «Ъ-Приволжье» сообщал о нехватке специалистов по информбезопасности. Спрос нижегородских компаний на таких сотрудников вырос за год на 12%.

Эксперты «Солара» прогнозируют, что в течение трех-пяти лет ситуация с нехваткой специалистов стабилизируется.

Анастасия Титова