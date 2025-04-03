Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии приняло решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в администрации премьер-министра Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми нормами будет инициирована правительством в четверг»,— заявил глава администрации премьера Гергей Гуйяш (цитата по Magyar Nemzet).

Глава администрации отметил, что «ранее уважаемый» МУС превратился в политизированный орган. В качестве аргумента в поддержку этого тезиса он привел выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — акт, который в венгерской администрации, по его словам, считают неприемлемым.

Ранее сегодня, 3 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл со своей супругой Сарой в Будапешт, несмотря на ордер МУС на его арест. The Times of Israel отмечает, что это первая поездка господина Нетаньяху, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. По сообщению источников газеты, в ходе визита Биньямин Нетаньяху намеревается объявить о выходе Израиля из МУС.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. Его обвинили в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС из-за действий суда против США и их союзников, в том числе Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два подарка Биньямину Нетаньяху».

Анастасия Домбицкая