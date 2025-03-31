На обсуждения вынесли предложение разрешить капстроительство на пляже Ижевска

На общественные обсуждения в Ижевске вынесли предложение выделить городской пляж в отдельную рекреационную зону (Р-8), где будет разрешено возведение отдельных объектов капитального строительства. Сейчас пляж относится к зоне зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, внутриквартального озеленения (Р-3). Соответствующий проект опубликовали на сайте горадминистрации 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Из сравнения действующей и планируемой зон городского пляжа следует, что поправки среди прочего разрешат строительство на участке гостиниц, ночных клубов, развлекательных центров, бань и саун. Кроме того, условно разрешается возводить объекты площадью до 10 тыс. кв. м (сейчас — до 150 кв. м), из которых под застройку выделяется 45%, предельная высота объекта капстроительства — 18 м. Предложения и замечания по проекту принимаются до 3 апреля.