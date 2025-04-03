Правительство утвердило увеличение президентской стипендии до 30 тыс. руб.

Правительство утвердило новые правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, размер выплаты с 1 сентября 2025 года увеличится до 30 тыс. руб. в месяц.

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Назначаться стипендия будет по результатам конкурса, который будет проводиться по девяти направлениям, среди них — «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Искусство и культура» и «Оборона и безопасность государства. Военные науки». Общее число получателей стипендии составит не более 3,4 тыс. человек в год.

Сейчас студенты, имеющие достижения, получают от правительства два вида стипендий. Первая в размере 1,44 тыс. руб. выплачивается студентам любых направлений, вторая в размере 5 тыс. руб.— студентам приоритетных направлений. Аналогичным образом выплачиваются и президентские стипендии в размере 2,2 тыс. руб. и 7 тыс. руб. В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее правительственную стипендию с 7 тыс. до 20 тыс. руб. с 1 сентября 2025 года.

Полина Мотызлевская