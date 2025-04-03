СКА на волосок от вылета

Хоккеисты СКА проиграли четвертый матч первого раунда Кубка Гагарина московскому «Динамо» на своей площадке со счетом 4:5. Судьба встречи решилась во втором овертайме. Зрители разъехались со «СКА Арены» ближе к полуночи. Теперь бело-голубые могут «закрыть» серию, если выиграют пятый матч, который пройдет в Москве 4 апреля. Они ведут в счете 3–1.

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Игра между СКА и «Динамо», прошедшая в среду вечером, превзошла в плане драматизма все остальные дуэли этих команд — и многие матчи плей-офф КХЛ. Армейцы открыли счет в начале встречи. Но в первом же периоде гости забросили три шайбы в ответ. Казалось, они не упустят своего преимущества. Тем более что второй период прошел без заброшенных шайб.

В третьем на площадке началось какое-то безумие. СКА сократил разрыв в счете. «Динамо» снова повело в две шайбы. Причем четвертую канадский форвард Седрик Пакетт, получивший российское гражданство, забросил в пустые ворота СКА, когда главный тренер армейцев Роман Ротенберг снял вратаря, выпустив на площадку шестого полевого игрока. Это произошло за шесть минут до финальной сирены. Можно представить, как чихвостили бы за такое решение Ротенберга, если бы СКА уступил в основное время матч. Но хозяева выкрутились, забросив две шайбы в равных составах: отличились Павел Акользин и Марат Хайруллин.

В овертайме судьба матча была в руках того же Хайруллина: он исполнял штрафной бросок. Но послал шайбу мимо цели. Затем игроки СКА, как показалось зрителям, затолкали шайбу в сетку, когда возникла куча-мала у ворот «Динамо». Тем более что и судья показал жестом: «Это гол!» Но затем был долгий просмотр момента, по итогам которого арбитры решили, что один из игроков СКА воздействовал на голкипера «Динамо» Максима Моторыгина. И взятие ворот отменили.

Игра перешла в овертайм. И там гости действовали лучше. Роман Ротенберг усадил на скамейку нескольких лидеров, игра у СКА пропала. Хотя не сказать, что она была на протяжении всего матча, как и сезона. Больше все зависело от индивидуальных действий игроков. Держались хозяева только на силе воли и вратаре Артемии Плешкове, который в итоге отразил 45 бросков из 50 в этом матче. Но на 92-й минуте и он оказался бессилен, когда к воротам СКА подъехал канадец Макс Комтуа и отправил шайбу в сетку. Плешков не успел вернуться на свою позицию. Он часто выручает команду, но всегда отбивает шайбу очень далеко (что плохо) и почти всегда выкатывается на несколько метров из ворот. Шанс для добивания очень большой. Тут примерно так и вышло. Хотя Артемию надо отдать должное: он заменил по итогам первого периода Егора Заврагина, пропустившего три шайбы, и в целом действовал здорово. Просто плей-офф выигрывают команды, у которых в воротах «стена». Пока такой «стены» у СКА нет. Но еще хуже дело обстоит с реализацией моментов. До них тоже не всегда доходит, потому что игра команды не устоялась, это видно по ходу матчей Кубка Гагарина. Хотя, чтобы отладить ее, у тренеров был целый чемпионат, в ходе которого петербуржцы провели 68 матчей.

Теперь соперники проведут пятый матч в Москве — он состоится 4 апреля. Роман Ротенберг считает, что его команда лучше восстановится после длинной битвы с овертаймами, так как в ней больше молодых игроков. Хотя «Динамо» выглядит очень выносливой дружиной. И на фоне побед восстанавливаться всегда легче — это вам любой скажет. Рассчитывать СКА может только на своих лидеров: Евгения Кузнецова, Александра Никишина, Сергея Плотникова, Марата Хайруллина, Ивана Демидова. Они должны сказать свое веское слово. Потому что выстроенной игры, которая нужна в плей-офф, пока не видно. Если «Динамо» выиграет пятый матча, серия будет «закрыта».

Кирилл Легков