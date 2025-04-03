Мэрия Белебея отменила итоги конкурса на благоустройство бульвара
Администрации Белебея по предписанию УФАС отменила итоги конкурса на право благоустроить бульвар имени Амирова по проекту «Бульвар Новаторов», следует из сообщения на сайте госзакупок. Закупка с этапа определения поставщика возвращена на этап подачи заявок.
Начальная цена контракта — 158,99 млн руб., 96,68 млн руб. из которых выделят из федерального бюджета, 60,72 млн руб. — из бюджета республики и 1,59 млн руб. — из бюджета города. Закупка проводится в рамках реализации проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Работы необходимо завершить до ноября 2025 года.
Как сообщал «Ъ-Уфа», УФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу ООО «Рефстройпроект» на действия организатора торгов при проведении этой закупки. В надзорном ведомстве согласились, что заказчик необоснованно установил предельные значения в критериях оценки опыта подрядчиков. Так, участник конкурса должен был исполнить в общей сложности 20 договоров на сумму 480 млн руб. По мнению УФАС, установленные предельные значения детализирующих показателей не позволяют выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников.