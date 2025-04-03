Новосибирские таможенники обнаружили 5 электрошокеров и 8 кастетов

В новосибирском аэропорту Толмачево в первом квартале 2025 года таможенники обнаружили в багаже пассажиров восемь кастетов, пять электрошокеров и два ножа, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По таможенным правилам ввоз и вывоз через границу ЕАЭС оружия ударно-дробящего (кастеты, дубинки) и метательного (бумеранги, сюрикены) действия, а также электрошоковых устройств запрещены»,— отметили в ведомстве. Для перемещения холодного оружия (ножей, кинжалов) пассажир обязан оформить декларацию.

В первом квартале Новосибирская таможня возбудила 20 дел об административном правонарушении по фактам несоблюдения авиапассажирами запретов и ограничений.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что Новосибирская таможня возбудило дело об административном правонарушении на жителя Хакасии, который заказал через интернет в Китае 150 отмычек.

Михаил Кичанов