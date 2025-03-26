За поставку из Китая 150 отмычек на жителя Хакасии возбудили дело

Новосибирская таможня возбудило дело об административном правонарушении за «несоблюдение установленных запретов и ограничений» (ст.16.3 КоАП РФ) на жителя Хакасии, который купил через интернет из Китая 150 инструментов для вскрытия замков. Посылку с запрещенным товаром сотрудники ведомства перехватили при контроле на посту Центральной почтовой таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«По заключению экспертизы такие предметы относятся к специальным техническим средствам для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов»,— пояснили в Сибирском таможенном управлении (СТУ). Специнструменты для вскрытия замков, констатировали в ведомстве, запрещено перемещать через границу без специального разрешения.

С начала 2025 года Новосибирская таможня обнаружили в международных бандеролях семь комплектов предметов для вскрытия замков. Также сотрудники ведомства нашли в посылках двое очков со встроенной видеокамерой и микрофоном.

Как писал «Ъ-Сибирь», СТУ в 2024 году перечислило в доход федерального бюджета 110,8 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Внешнеторговые операции сибиряки осуществляли с партнерами из 135 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Михаил Кичанов