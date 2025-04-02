СКА проиграл московскому «Динамо» в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина

Петербургский хоккейный клуб СКА в четвертом матче стартовой серии плей-офф Кубка Гагарина на своем льду потерпел поражение от московского «Динамо». Игра завершилась во втором овертайме со счетом 4:5 в пользу гостей.

Первый гол встречи был за СКА, в составе которого точный бросок сделал Иван Демидов. На 12-й минуте Павел Кудрявцев сравнял счет. Уже на 16-й минуте Седрик Пакетт вывел «Динамо» вперед, а далее Артем Сергеев увеличил отрыв.

Вторая 20-минутка прошла без голов. В начале третьего периода петербургские хоккеисты приблизились к динамовцам, изменение на табло — дело рук Михаила Григоренко. На 54-й минуте Седрик Пакетт забил в ворота СКА. Позже точный удар сделал Павел Акользин (СКА). Уже под конец основного времени матча Марат Хайруллин сравнял счет.

В первом овертайме «Динамо» наказали буллитом за сдвиг ворот вратарем Максимом Моторыгиным, однако Хайруллин штрафной бросок не реализовал. Во втором овертайме отличился форвард бело-голубых Максим Комтуа.

По итогам четырех игр счет в серии 3-1 в пользу москвичей. Следующий матч состоится 4 апреля в столице на льду «ВТБ Арены».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что СКА сломил динамовцев в третьем матче Кубка Гагарина.

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик