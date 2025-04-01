СКА сломил динамовцев в третьем матче Кубка Гагарина

Хоккеисты СКА обыграли московское «Динамо» в третьем матче стартовой серии Кубка Гагарина со счетом 5:3. Помогли домашние стены. И удачные действия в меньшинстве на последних минутах, когда армейцы не только отбились от превосходящих сил соперника, но и сумели отправить шайбу в пустые ворота. Произошел ли в серии перелом, покажет следующая игра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА — «Динамо» Москва

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА — «Динамо» Москва

Фото: ХК СКА

Дуэль СКА и «Динамо» получается очень упорной. Никто не может выиграть с большой разницей в счете. По-прежнему все решают на льду детали. Скажем, в третьей игре вернулся после травмы у СКА капитан Александр Никишин — и его бросок от синей линии во втором периоде, когда хозяева играли в большинстве, достиг цели. До этого большинство у СКА не работало.

Открыли счет петербуржцы в этой игре не без доли везения. У Ивана Демидова не получился бросок по воротам после паса Арсения Грицюка, и шайба прикатила обратно к Грицюку уже в виде паса, чего никто не ожидал: тот закинул ее в сетку. Это произошло в самом начале матча, что дало армейцам психологическое преимущество.

Набрал первые очки в серии лидер СКА Евгений Кузнецов. Наконец-то зрители увидели его фирменную «птичку» — празднование заброшенной шайбы взмахами рук. Кузя отличился во втором периоде, когда его вывел на бросок Владимир Алистров. Видно, что Кузнецов — большой мастер, особенно по меркам КХЛ: может выбрать позицию, нанести разящий бросок, сам отдать тонкую передачу. Но даже ему тяжело в противостоянии с «Динамо».

СКА владел преимуществом в третьем матче до начала третьего периода, куда команды пришли при счете 3:1 в пользу хозяев. Потом «Динамо» медленно и методично наращивало давление и перехватило инициативу. Результатом этого стали две заброшенные шайбы. Хорошо, что точный бросок сразу после этого удался защитнику СКА Илье Карпухину.

Концовку хозяева провели очень тяжелую, потому что пятиминутный штраф у них получил нападающий Захар Бардаков — за удар клюшкой. Бело-голубые вышли вшестером атаковать четверых армейцев. Это был риск со стороны тренеров «Динамо», которые заменили вратаря на лишнего игрока. И он и не оправдался. Павел Акользин, форвард СКА, перехватил шайбу и отправил ее «с лопаты» через всю площадку в пустые ворота — 5:3. Отыграть два гола за оставшееся время гостям было тяжело. Армейцам помогли двадцать с лишним тысяч зрителей, заполнившие в понедельник вечером «СКА Арену». Они поддерживали команду неистово.

Непонятно, произошел ли перелом в серии. Пока СКА только размочил счет. Динамовцы ведут по матчам 2–1. Нельзя сказать, что СКА превзошел соперника по игре. Тренерам надо что-то придумать, чтобы команда владела преимуществом, а не зависела от везения и формы лидеров. Многие игроки, от которых ждут решающих действий, пока «молчат» — это и Сергей Толчинский, и Марат Хайруллин, и Михаил Григоренко, и Михаил Воробьев. У москвичей вряд ли кончится завод: они хорошо готовы физически, это их козырь. Динамовцев надо именно переиграть, перехитрить, за счет тактики и умных действий. Пока такая игра проглядывается у армейцев только фрагментами.

Четвертый матч серии Кубка Гагарина состоится на «СКА Арене» в среду, 2 апреля, и начнется не в 19:30, как это бывает обычно, а в 19:00.

Кирилл Легков