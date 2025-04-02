Более 4,6 млн раз автомобилисты оплатили парковку в центре Петербурга с начала года

В первом квартале текущего года парковку в центре Петербурга автомобилисты оплатили в общей сложности более 4,6 млн раз. Лидирующую позицию среди существующих в городе способов оплат стоянки стабильно занимает специальное мобильное приложение, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, за январь-март приложением «Парковки Санкт-Петербурга» воспользовались 65,3% водителей. Банковские карты для оплаты парковки в центре города использовали 4,2%, SMS-оплату — 2,4%, а паркоматы — лишь 1% автомобилистов.

В комтрансе также отметили, что для успешной оплаты парковки в историческом центре Петербурга рекомендуется заранее изучить правила и все инструкции по использованию платежных сервисов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года за неправильную парковку юрлицам в Петербурге назначили штрафов на 360 млн рублей.

Андрей Цедрик