Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неправильную парковку юрлицам в Петербурге назначили штрафов на 360 млн рублей

По итогам прошедшего года за парковку на газоне, перед парадными и площадками ТКО в Петербурге каршеринговым компаниям и другим юридическим лицам было назначено штрафов в размере более 360 млн рублей. Такие цифры 6 февраля назвали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В целом в 2024 году юрлица более 2400 раз допустили нарушения правил парковки, отметили в ГАТИ. Свыше 570 раз в поле зрения камер фото-видеофиксации попадали машины каршеринга.

В инспекции напомнили, что штраф для юридических лиц за подобные нарушения составляет 150 тыс. рублей (штраф для физлиц — 3 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон об административной ответственности за парковку автомобиля на эксплуатационной маркировке. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 40 тыс. руб., для юридических — от 150 до 500 тыс. рублей.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...