За неправильную парковку юрлицам в Петербурге назначили штрафов на 360 млн рублей

По итогам прошедшего года за парковку на газоне, перед парадными и площадками ТКО в Петербурге каршеринговым компаниям и другим юридическим лицам было назначено штрафов в размере более 360 млн рублей. Такие цифры 6 февраля назвали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В целом в 2024 году юрлица более 2400 раз допустили нарушения правил парковки, отметили в ГАТИ. Свыше 570 раз в поле зрения камер фото-видеофиксации попадали машины каршеринга.

В инспекции напомнили, что штраф для юридических лиц за подобные нарушения составляет 150 тыс. рублей (штраф для физлиц — 3 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон об административной ответственности за парковку автомобиля на эксплуатационной маркировке. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 40 тыс. руб., для юридических — от 150 до 500 тыс. рублей.

Андрей Цедрик