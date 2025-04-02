Паслер и Мишарин обсудили проект высокоскоростных электропоездов в Екатеринбурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с экс-губернатором региона Александром Мишариным, на которой они обсудили проект создания высокоскоростных электропоездов, сообщил господин Паслер в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Денис Паслер (слева) и Александр Мишарин (справа)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера На фото Денис Паслер (слева) и Александр Мишарин (справа)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Александр Мишарин, занимающий должность президента Российской академии транспорта и председателя Совета директоров «Синара-Транспортные машины», рассказал о ключевых этапах реализации проекта.

«Поручения президента Владимира Владимировича Путина всегда являются приоритетными, и выпуск уникальных электропоездов – не исключение»,— подчеркнул Денис Паслер. Он заверил, что будут приложены все усилия для обеспечения качественного и оперативного производства транспорта.

Напомним, в феврале заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев проинспектировал ход строительства новых корпусов завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) для выпуска новых электропоездов. Согласно контракту между РЖД и «Уральские локомотивы», предприятие должно поставить 28 высокоскоростных поездов к 2028 году.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Вице-премьер замерил скорость»

Полина Щуцкая