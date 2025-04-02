Концессионер парковок в Воронеже отчитался об убытках

Белгородское ООО «Городские Парковки», являющееся концессионером платных парковок в Воронеже, сообщило о убытке в 8,7 млн руб. за 2024 год (-114%). Годом ранее компания показала прибыль в 61 млн руб. При этом выручка оставалась стабильной: 272 млн руб. в 2023 году и 284 млн руб. в 2024 году.

В 2024 году бюджет Воронежа получил 36 млн руб. от пользования платными парковками. Однако по условиям концессионного соглашения с ООО «Городские парковки», которое с конца 2022 года входит в состав «Росатома», город должен ежегодно получать не менее 80 млн руб.

По данным воронежских городских депутатов, за шесть лет бюджет облцентра получил 610 млн руб. от штрафов за неоплату платной парковки. Среди проблем отмечено, что автомобилисты часто не могут оплатить стоянку из-за отсутствия паркоматов или сбоев в их работе. Также наблюдались трудности с тем, чтобы «отследить сколько получали "Городские парковки"»: концессионер осуществляет деятельность в разных городах и не ведет в Воронеже отдельную бухгалтерию.

О том, что в Белгороде планируется увеличить площадь зон под платными парковками — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова