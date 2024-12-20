Бюджет Воронежа недополучил больше половины дохода от платных парковок в 2024 году

В 2024 году бюджет Воронежа получил 36 млн руб. дохода от пользования платными парковками. При этом концессионное соглашение с белгородским ООО «Городские парковки» (с конца 2022 года входит в «Росатом») предполагает ежегодное пополнение городской казны на 80 млн руб. Об этом сообщили в гордуме.

Представитель концессионера Елена Лекомцева в ходе заседания городской думы пояснила, что концессионер не может гарантировать облцентру запланированную сумму по ряду причин. Во-первых, в Воронеже ввели «много льгот» на пользование платными парковками, которые не были предусмотрены при заключении соглашения в 2018 году. Во-вторых, количество стоянок уменьшилось из-за изменений в организации дорожного движения, появления выделенных полос для общественного транспорта, ремонтных работ и других «объективных причин».

«Отследить же, сколько получали "Городские парковки" было невозможно, так как концессионер осуществлял деятельность не только в столице Черноземья и при этом отдельную бухгалтерию по Воронежу не вел, на это нарушения указывали неоднократно в своих отчетах аудиторы Контрольно-счетной палаты»,— рассказали в гордуме.

Елена Лекомцева также сообщила, что с 2018 года бюджет облцентра получил 610 млн руб. от штрафов за неоплату платной парковки. Депутаты они отметили, что автомобилисты «часто» не могут оплатить стоянку из-за отсутствия паркоматов или сбоев в их работе. Руководитель обособленного подразделения «Городские парковки» Анатолий Кобяшев рассказал, что со Сбербанком достигнуты договоренности, согласно которым внести плату теперь можно через приложение банка.

Депутаты гордумы также подняли вопрос якобы недостаточной фиксации нарушений инвестором. Госпожа Лекомцева рассказала, что концессионер вместе с мэрией решает вопрос об установке специального оборудования, поскольку от пешего патруля пришлось отказаться в связи с решением Верховного суда РФ. Последний постановил не признавать такую фиксацию нарушений как достоверную.

«Городские парковки» выступают концессионером платного парковочного пространства в Белгороде, Воронеже и Курске. В этих городах плату за стоянки взимают с 2014 года, с конца 2018-го и с июня 2023-го соответственно. Также платные парковки с мая 2024 года работают в Липецке. Их оператором выступает муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя Липецка». В Орле в этом году планировалось выделить 4,4 млн руб. на обустройство 13 платных стоянок.

Этим летом после отчета Контрольно-счетной палаты Воронежа гордума предложила расторгнуть концессию с «Городскими парковками». Инвестор напомнил, что сам уже несколько лет заявляет о недостатках проекта и просит доработать его совместно. В мэрии отметили, что вместе с «Городскими парковками» работают над дополнительным соглашением к концессии.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова