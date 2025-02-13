В Белгороде увеличится число платных парковок

В Белгороде планируется увеличить площадь зон под платными парковками. Об этом сообщили в мэрии облцентра. Речь идет о 25 новых участках улиц — в основном, возле социальных учреждений и популярных общественных пространств. Новые машиноместа на возмездной основе начнут функционировать «не ранее 17 марта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, платные парковочные зоны планируется запустить на улицах Некрасова, Гагарина, Мичурина, Садовой, Шершнева, Пушкина, Преображенской, Победы, Первомайской, а также на проспекте Славы, Свято-Троицком и Народном бульварах. Кроме того, дополнительные платные парковки появятся на Харьковской горе на двух улицах: Костюкова и Королева.

«Новые зоны сформированы с учетом аналитики, в том числе обращений от горожан»,— рассказали в мэрии Белгорода. Там пояснили, что за счет платных парковок намерены решить проблему нехватки мест для автомобилей — например, возле соцучреждений в районе улицы Некрасова и Гагарина. Там планируется ввести систему безоплатной парковки в течение двух часов, а затем по тарифу.

Сейчас стоимость платных парковок в Белгороде составляет в среднем 20–30 руб., доступны по цене абонементы для резидентов и для нерезидентов — она составляет от 800 до 1500 руб. в год.

Оператором парковок в Белгороде является ООО «Городские парковки», зарегистрированное в облцентре в июле 2013 года для деятельности стоянок для транспортных средств. 100% долей компании принадлежит ООО «Городские технологии», которое входит в структуру «Росатома» — АО «Цифровые платформы и решения умного города». 2023 год «Городские парковки» отработали с выручкой в 272 млн руб. и чистой прибылью в 61 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 233 млн и 50 млн руб. В сентябре прошлого года в компании сменился гендиректор — пост занял Сергей Лебеденко вместо возглавлявшей компанию с 2020 года Оксаны Буравлевой.

Почему депутаты гордумы Воронежа предлагали расторгнуть концессию на платные парковки — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова