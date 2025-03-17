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Электровоз сбил пешехода на железнодорожном перегоне Девяткино — Лаврики

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне под Петербургом. Инцидент произошел в воскресенье, 16 марта.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть накануне около трех часов дня. Человек попал под колеса электровоза на 14-м километре 9-го пикета ж/д перегона Девяткино — Лаврики.

По прибытии на место полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 31-летний местный житель. Выяснено, что на момент приближения поезда он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В итоге мужчину госпитализировали в одну из больниц Ленинградской области.

Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сбитой насмерть электричкой пожилой жительнице Ленобласти под Киришами.

Андрей Цедрик

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