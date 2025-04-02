НХЛ и Rogers Communications заключили 12-летний контракт на показ игр в Канаде

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и телекоммуникационная компания Rogers Communicatons подписали 12-летнее соглашение о медиаправах в Канаде, сообщает пресс-служба лиги. Сотрудничество принесет НХЛ $7,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Беттмэн

Фото: Aaron Harris / Reuters Гарри Беттмэн

Фото: Aaron Harris / Reuters

Сделка вступит в силу с сезона-2026/2027. В НХЛ сообщили, что Rogers будет транслировать все матчи регулярного чемпионата и play-off по телевидению и на цифровых платформах.

«Мы рады продлить наше знаковое партнерство еще на 12 лет... И особенно мы рады, что благодаря этому соглашению сможем предоставить больше прямых трансляций огромному количеству болельщиков по всей Канаде», — заявил комиссар НХЛ Гарри Беттмэн.

Сейчас между НХЛ и Rogers действует соглашение, подписанное в 2013 году. За показы матчей в Канаде лига зарабатывает $4,9 млрд.

В США права на трансляции матчей НХЛ принадлежат ESPN и Turner Sports, которые заплатили $4,5 млрд за семь лет в 2021 году.

Подробнее о соглашении между НХЛ и Rogers — в материале «Ъ» «Канадцы удвоили хоккейные тарифы».

Таисия Орлова