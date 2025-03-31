В Краснодаре за первые три месяца газ подвели к 437 домам

В Краснодаре за первый квартал 2025 года подвели газопроводы к 437 домовладениям по программе социальной газификации. Итоги и темпы работ обсудили на совещании в администрации кубанской столицы под председательством заместителя главы города Максима Онищенко, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Компания «Краснодаргоргаз» построила газораспределительные сети к 402 объектам из 2 тыс. запланированных на 2025 год. Специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» обеспечили газом еще 35 домовладений при годовом плане в 98 объектов.

В прошлом году в Краснодаре по программе соцгазификации были проложены газопроводы к более 2 тыс. домовладений.

Программа социальной газификации была запущена федеральным правительством в 2021 году по инициативе президента России. Инициатива предоставляет гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям предусмотрена дополнительная поддержка для подведения газа непосредственно к домам.

По итогам послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент поручил расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ.

Анна Гречко