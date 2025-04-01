В Краснодарском крае строят 23 социальных объекта

В рамках нацпроектов на Кубани ведется строительство 23 социальных объектов. Об этом рассказал губернатор региона на совещании проектного комитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В числе строящихся проектов школы, объекты водоснабжения и водоотведения, а также дом соцобслуживания в Приморско-Ахтарском округе. По словам Вениамина Кондратьева, до 1 апреля должны были заключить 80% контрактов, однако имеются некоторые отставания.

Как сообщил глава региона, в Краснодаре в этом году запланировано строительство двух образовательных учреждений в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Однако работы пока не начались. Первый заместитель главы города Дмитрий Васильев проинформировал, что контракт на строительство школы на 1,5 тыс. мест по улице Ягодина заключат до конца апреля. Также в начале мая ожидается подписание договора на строительство нового корпуса школы №93.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сочинском поселке Горное Лоо. По словам губернатора, положительное заключение экспертизы по блоку начальной школы получили в феврале, но контракт на строительство еще не подписан. Однако глава Сочи Андрей Прошунин заверил, что документы подпишут в мае и объект будет сдан в установленный срок.

Алина Зорина