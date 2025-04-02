Закупка на строительство детсада на 320 мест в Советском районе не состоялась

Открытый конкурс в электронной форме на строительство детского сада на 320 мест в Советском районе Нижнего Новгорода не состоялся. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Садик (№22 по генплану) планируют строить в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова и Медицинской. Конкурс с начальной ценой 480,1 млн руб. объявили в феврале 2025 года и планировали подвести итоги 17 марта, но затем прием заявок продлили еще на две недели. Однако по окончании этого срока ни одной заявки не поступило.

2 апреля муниципальный заказчик «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» объявил новый открытый конкурс с той же начальной ценой. Срок строительства тоже не изменился — до 1 марта 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее «ГлавУКС» повторно объявил закупки на строительство детсадов около дома №221 по улице Ванеева с и около деревни Кузнечиха. Первые закупки заказчик отменил сам.

Всего в этом году муниципальный заказчик объявил закупки на строительство четырех садиков. Из них состоялась пока только одна — на строительство детсада В ЖК «Торпедо».

Галина Шамберина