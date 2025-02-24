Торги на строительство трех детсадов объявили в Нижнем Новгороде

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» 24 февраля объявило три открытых конкурса в электронной форме на строительство детских садов совокупной стоимостью 1,47 млрд руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый садик (№42 по генплану) планируют строить около деревни Кузнечиха Советского района. Начальная стоимость контракта составляет 452,7 млн руб. Здание будет двухэтажным, вместимость не указана.

Второй детский сад, на 320 человек, расположится в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова и Медицинской Советского района (№22 по генплану). Начальная стоимость строительства — 480,1 млн руб.

Еще один детский сад намерены строить в жилом комплексе «Торпедо» Автозаводского района. Его стоимость составляет 537,3 млн руб. Здание планируется трехэтажным.

Итоги всех закупок подведут 17 марта 2025 года, построить детсады необходимо к 1 марта 2027 года.

Галина Шамберина