Повторные закупки на строительство двух детсадов объявили в Нижнем Новгороде

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» объявило повторные закупки на строительство двух детских садов в Советском районе. Информация об открытых конкурсах размещена на сайте госзакупок 27 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Это детский сад около дома №221 по улице Ванеева с начальной ценой контракта 390,5 млн руб. и детсад (№42 по генплану) около деревни Кузнечиха с начальной стоимостью контракта 452,7 млн руб. Обе закупки с теми же ценами ранее были объявлены в феврале, но в марте муниципальный заказчик их отменил.

Итоги новых закупок подведут 17 апреля.

Галина Шамберина