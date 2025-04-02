Донская «дочка» Louis Dreyfus в 2024 году увеличила чистую прибыль в 25 раз

ООО «Агропорт Устье Дона» (терминал по перевалке зерна в порту Азова) в 2024 году увеличило чистую прибыль в 25 раз относительно предыдущего года – до 269,9 млн руб. Выручка составила 382,2 млн руб. (в 2023 году – 269,3 млн руб.).

Такие данные приводит информационный сервис rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность ООО.

Как следует из представленной информации, 2024 год стал лучшим для компании по чистой прибыли с 2020 года.

Как сообщалось, в 2017 году ООО «Агропорт „Устье Дона“» («дочка» ООО «Компания „Луис Дрейфус Восток“») открыло зерновой терминал в Азовском морском порту. Объект площадью 20 га в устье Дона состоит из двух причалов и десяти емкостей для хранения зерна вместимостью 50 тыс. т. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб.