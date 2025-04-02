Ярославские приставы отдали на нужды СВО изъятые внедорожники
Ярославские судебные приставы передали на нужды СВО три автомобиля, в том числе Land Rover. Об этом сообщили в областном управлении УФССП.
Фото: УФССП по Ярославской области
Владельцев транспортных средств осудили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда у них конфисковали машины.
«После получения исполнительных документов и возбуждения исполнительного производства, судебные приставы конфисковали транспортные средства и передали представителям Министерства Обороны»,— сообщили в УФССП.
В прошлом году ярославские приставы передали Минобороны 36 конфискованных транспортных средств, в том числе снегоход.