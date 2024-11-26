Ярославские приставы отдали на нужды СВО изъятые снегоход и сани

Ярославские судебные приставы передали на нужды СВО снегоход и сани, конфискованные у браконьера. Об этом сообщили в областном управлении УФССП.

33-летний житель Углича приехал на снегоходе на территорию охотничьего хозяйства и застрелил двух лосей. При этом у него не было охотничьего билета и разрешения на право хранения или ношения огнестрельного оружия. Браконьера осудили, а его снегоход и сани конфисковали в доход государства.

«Судебные приставы возбудили исполнительное производство и конфисковали снегоход и сани-волокуши, принадлежащие осужденному, и передали представителям Министерства Обороны для направления на нужды специальной военной операции»,— сообщили в ведомстве.

Ранее ярославские приставы передали Министерству обороны для нужд СВО 17 автомобилей, изъятых у местных жителей за пьяное вождение.

Алла Чижова