Более 500 крыш жилых домов отремонтируют в Петербурге до начала осени

Специалисты капитально отремонтируют более 500 крыш жилых домов в Петербурге до начала осени, сообщает пресс-служба Смольного 1 апреля. Подрядные организации Фонда капитального ремонта уже приступили к работам, которые охватят более 630 тыс. кв. м. кровель.

Планируют поменять стропильные системы на чердаках, смонтировать новые ограждения, установить теплогидроизоляционные мембраны и снегозадерживающие устройства.

После завершения капремонта более 300 тыс. петербуржцев смогут ощутить улучшение жилищных условий. Жители получат надежную защиту от проникновения влаги, улучшение теплоизоляции чердаков приведет к снижению счетов на отопление.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что традиционный весенний месячник благоустройства стартовал в Петербурге 1 апреля. В этот месяц планируют очистить более 291 млн квадратных метров территории — дорог, мостов, пешеходных зон, скверов дворов, садов и парков.

Андрей Маркелов