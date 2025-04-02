Суд в Москве приостановил работу «Столовой №1»

Мещанский суд Москвы на 90 суток приостановил работу «Столовой №1». Руководство заведения признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет о точке сети «Столовая №1» (ООО «МОСЕДА») на Рождественской улице в центре Москвы. Пресс-служба судов Москвы сообщила в Telegram-канале, что заведение признано виновным по ст. 6.6 КоАП РФ.

В картотеке дел Мещанского суда указано, что дело в отношении «Столовой №1» зарегистрировано 28 марта. Указанная статья предусматривает административное приостановление деятельности на срок 90 суток в качестве максимального наказания.