В Татарстане на реконструкцию автодороги Джалиль — Сарманово (км 12+250 — км 18+317) в Сармановском районе республики выделят 1,1 млрд руб. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реконструкцию трассы Джалиль — Сарманово в Татарстане выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ На реконструкцию трассы Джалиль — Сарманово в Татарстане выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 6 км. Финансирование работ будет осуществляться из республиканского бюджета.

Среди перечня возможных работ указаны подготовительные и земельные работы. Кроме того, значатся работы по устройству инженерных сетей (электрические сети, водоснабжение, газоснабжение), искусственных сооружений, дорожной одежды. Также предусмотрены работы по обустройству автомобильной дороги.

Согласно условиям контракта все работы должны быть завершены до 19 ноября 2027 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт автодороги М-7 «Волга» — Бизяки в Менделеевском районе выделят 438 млн руб.

Артём Дергунов