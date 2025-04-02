СМИ: Трамп встретится с лидером Сирии в Саудовской Аравии в мае

Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию в мае встретится с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщил i24NEWS со ссылкой на сирийский источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По данным i24NEWS, переговоры Дональда Трампа и Ахмеда аш-Шараа были организованы наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Поездка Дональда Трампа в Саудовскую Аравию станет его первым зарубежным визитом после начала второго президентского срока. Источник Axios сообщал, что визит организован для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

После вступления Дональда Трампа в должность президента Ахмед аш-Шараа выразил уверенность, что американский президент сможет принести мир на Ближний Восток и восстановить стабильность в регионе. Сирийский лидер также призвал республиканскую администрацию «сформировать партнерство», выгодное для обеих стран.

Лусине Баласян