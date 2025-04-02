Дополнительные 185 часов полетов санавиации закупают для Нижегородской области

Госучреждение «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» 2 апреля объявило электронный аукцион на выполнение дополнительных работ по санитарной авиации в 2025 году. Информация о лоте размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет почти 48,9 млн руб., объем работ — 185,25 летных часа до конца года. Итоги аукциона подведут 14 апреля.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце прошлого года центр медицины катастроф заключил контракт на полеты санавиации с «Национальной службой санитарной авиации Ростеха» (АО «НССА»). Компания выиграла закупку с ценой 105,4 млн руб. при стартовой стоимости 162,2 млн руб.

Изначально объем работ по этому проекту составлял 614,8 летных часа. Допсоглашением в феврале его увеличили еще на 61,48 часа, а стоимость контракта — примерно на 11 млн руб.

Галина Шамберина