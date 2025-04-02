На реке Оять в Ленинградской области завершились ледовзрывные работы

В среду, 2 апреля, на реке Оять в поселке Доможировского Ленинградской области прошел заключительный плановый этап по ослаблению ледовых полей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Как сообщили в региональном комитете по правопорядку и безопасности, подрывы ледовых полей проводили специалисты-взрывники по контракту, заключенному подведомственным комитету специализированным учреждением. За безопасностью следили сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Ледовзрывные работы были проведены на реках Свирь и Оять и Свирской губе Ладожского озера. В дальнейшем спасатели будут следить за паводковой обстановкой, в случае необходимости подобные мероприятия могут быть продолжены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ледовзрывные работы на водных объектах в Ленобласти стартовали в этом сезоне с 24 марта.

Андрей Цедрик