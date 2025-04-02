WSJ: США хотят отправлять депортируемых мигрантов в Молдавию

Администрация Дональда Трампа занимается поиском стран, которые могли бы принимать высылаемых из США мигрантов. Одной из таких стран может стать Молдавия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALLISON DINNER / EPA / TASS Фото: ALLISON DINNER / EPA / TASS

В качестве модели такого рода взаимодействия иммиграционные власти США рассматривают разовое соглашение с Панамой, заключенное в феврале. По его условиям Панама приняла самолет с депортированными (в основном это были выходцы с Ближнего Востока) и потом уже сама занималась их репатриацией.

По информации газеты, кроме Молдавии власти США ведут переговоры по этому поводу с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини (бывший Свазиленд), Монголией и Косово. При этом, сообщают источники, США не считают обязательным условием заключение формального договора. Кроме того, их не волнует дальнейшая судьба депортируемых, например будет ли им предоставлено убежище в принимающей стране, или их репатриируют. Как отмечает The Wall Street Journal, США надеются на то, что власти указанных стран согласятся на предложение в обмен на какие-то финансовые механизмы или рассчитывая получить политическую выгоду от помощи президенту Трампу в выполнении одного из важнейших пунктов его повестки.

Как Вашингтон добился своего по вопросу депортации нелегалов в Каракас — в материале «Ъ» «Венесуэльских мигрантов вернули на родину».

Виктор Буй