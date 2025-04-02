Курский суд вернул прокурору дело вора в законе Виктора Панюшина

Курский областной суд вернул прокурору уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях в отношении вора в законе Виктора Панюшина (Пан). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, такое решение было принято из-за допущенных на стадии предварительного следствия уголовно-процессуальных нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело поступило в суд 11 марта. Основному фигуранту Виктору Панюшину вменяются в вину занятие высшего положения в преступной иерархии, бандитизм, незаконная организация азартных игр, организация покушения на убийство и убийства (ст. 210.1, 209, 171.2, 105 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят Мирза Болквадзе, Андрей Волобуев, Андрей Обезяев и Юрий Ткачев, которым в зависимости от их роли вменяются в вину те же преступления, за исключением организации азартных игр и занятия высшего положения в преступной иерархии.

О завершении расследования уголовного дела в отношении Виктора Панюшина и его сообщников курское управление Следственного комитета сообщало в 2020 году. По версии следствия, участники преступного сообщества контролировали незаконный игорный бизнес, совершали мошенничества с недвижимостью, похищения людей и избиения. После возбуждения дела «авторитет», обладающий влиянием в уголовно-преступной среде в Курской, Орловской и Белгородской областях, несколько лет скрывался, в том числе на территории Украины, но в конце 2023 года был экстрадирован в Россию.

Сергей Толмачев, Воронеж