Экс-полицейских в Чувашии осудили за подделку документов о ДТП

В Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции за подделку документов о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-полицейских в Чувашии осудили за подделку документов с ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-полицейских в Чувашии осудили за подделку документов с ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летом 2024 года один из обвиняемых за взятки в размере 20 и 40 тыс. руб. помогал знакомому оформлять фиктивные ДТП с участием легковых автомобилей и эвакуаторов. Второй соучастник, действуя по указанию первого, вносил ложные данные в протоколы и иные документы. Эти поддельные материалы позже стали основанием для незаконного получения страховых выплат на сумму более 1 млн руб.

Дело расследовали сотрудники СУ СКР по Чувашии, УФСБ России по Чувашской Республике и ОРЧ СБ МВД по Чувашии.

Приговором суда осужденным назначены наказания в виде 1 года и 3,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками на 1 год и 3 года и лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на 1 год и 3 года соответственно, а также штрафом в размере 150 тыс. руб.

Артём Дергунов