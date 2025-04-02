Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области с 1 апреля

В Нижегородской области особый противопожарный режим в сезоне 2025 года начал действовать с 1 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Пока он действует на территории, не включающей земли лесного фонда. На них он начнет действовать с 11 апреля и продлится до принятия решения о снятии режима.

В ведомстве напомнили, что во время действия особого противопожарного режима нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Также нельзя готовить пищу на углях в лесах и около земель сельхозназначения.

При наступлении IV-V класса пожарной опасности посещение лесов будет запрещено.

За нарушения требований гражданам грозит штраф в размере до 20 тыс. руб., должностным лицам — до 60 тыс., юридическим лицам — до 800 тыс.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году противопожарный режим в Нижегородской области ввели с 22 апреля.

Галина Шамберина