В правительстве Турции осудили призывы оппозиции бойкотировать покупки

В правительстве Турции осуждают призывы оппозиции отказаться от покупок в магазинах и заведениях общепита на один день. Об этом заявил министр таможни и торговли Турции Омер Болат. Назвав действия оппозиции попыткой «экономического саботажа», он предупредил об угрозе экономической стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омер Болат

Фото: Umit Bektas / Reuters Омер Болат

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Я бы хотел обратиться к нашим гражданам. Если у вас есть какие-либо планы на покупки на сегодня, завтра, послезавтра или в ближайшие дни, мы настоятельно рекомендуем вам совершать покупки и вести свой бизнес сегодня»,— сказал господин Болат в интервью турецкому государственному каналу TRT (цитата по Reuters).

Призывы к бойкоту «являются попыткой подорвать экономику и включают элементы недобросовестной торговли и конкуренции», добавил турецкий министр. Господин Болат назвал усилия оппозиционеров «тщетными попытками».

После задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу две недели назад оппозиционная Народно-республиканская партия призвала к бойкоту товаров и услуг компаний, предположительно связанных с правительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Позднее оппозиция призвала сторонников отказаться от всех покупок на один день.

Экрем Имамоглу был задержан 19 марта, он был мэром Стамбула с 2019 года. В его доме провели обыски, полиция также задержала еще около 100 человек. Господин Имамоглу считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробности — в материале «Ъ» «Счет пошел на миллионы».

Анастасия Домбицкая