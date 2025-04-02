Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых дорогих продажах на аукционах, приуроченных к Art Basel Hong Kong.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Дом Christie's провел свой второй аукцион Искусства XX-XXI веков в своей новой шикарной азиатской штаб-квартире в здании Хендерсона в Гонконге. Распродажа была приурочена к Art Basel Hong Kong и вызвала массу шума. А вот результаты оказались менее впечатляющими: в общей сложности $73,3 млн (включая премию покупателя) за 43 лота с коэффициентом продаж 95%. Две работы были изъяты до продажи, а две остались непроданными.

Звезда вечера — картина Жан-Мишеля Баския 1984 года Sabado por la Noche («Субботняя ночь») — была продана азиатскому коллекционеру за $14,5 млн, что близко к ее максимальной оценке. В последний раз работа продавалась в 2019 году на аукционе Christie's в Лондоне за $10 млн. Помимо Баскии, работы Пьера Огюста Ренуара и Рене Магритта превзошли свои высокие оценки, но сюрпризов было немного, и распродажа была завершена чуть более чем за час.

На следующий вечер на аукционе Sotheby's история была похожей. Дом заявил, что у него было огромное число посетителей (35 тыс. человек) на предпродажной выставке работ. Статистика, конечно, подкрепленная тем фактом, что новый офис Sotheby's расположен в центре торгового комплекса Landmark Chater. Современный вечерний аукцион Sotheby's собрал $38,3 млн за 42 лота, при этом коэффициент продажи составил 95%. В то время как четыре лота были отозваны, а два не проданы, результат продажи приблизил его к максимальной предпродажной оценке.

Европейские мастера вообще показали хорошие результаты, а новый аукционный рекорд в Азии теперь для Марка Шагала составляет $4,44 млн за картину 1930 года Fleurs de printemps («Цветы весны»). В последний раз эта работа продавалась на Sotheby's в Нью-Йорке в 2018 году за $2,5 млн. Картина Пабло Пикассо «Зеркало», написанная маслом и песком, была продана за $2,4 млн, в то время как картина Ренуара Baigneuse accoudee была продана за $3 млн. Монументальная картина Георга Базелица была продана за $1,46 млн.

Дмитрий Буткевич