ВЦИОМ: россияне все меньше хотят видеть женщин в политике

Количество россиян, выступающих за увеличение числа женщин в политике, уменьшилось до 26%. Одновременно выросла доля респондентов, которые уверены, что женщинам вообще не место в политике — 11%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на его сайте сегодня, 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Активнее всего респонденты выступали за увеличение числа женщин в политике в 1998 году (45%), но сейчас с этим согласны всего 26% (против 29% в 2024 году). При этом доля тех, кто убежден, что женщины вообще не должны участвовать в политике, достигла максимальных за это время. Отметим, что позитивные и негативные оценки напрямую зависят от пола респондентов: вариант «женщин в политике должно быть больше, чем сейчас» поддержали 34% женщин и 17% мужчин, а «женщины в принципе не должны участвовать в политике» — 9% и 14% соответственно. Чаще всего опрошенные отвечали, что женщин в политике должно быть «столько же, сколько сейчас» (35%).

Среди ответов на вопрос о ключевых качествах женщины-политика самыми популярными оказались «честность, верность, надежность» (35%), «целеустремленность, упорство, принципиальность» (33%) и «ум, интеллект, проницательность» (22%). Меньше всего россияне ждут, что женщина-политик будет образцовым патриотом (9%) и хорошей матерью семейства (10%).

Если бы женщина с названными респондентами ключевыми качествами баллотировалась в президенты, то за нее готовы были бы проголосовать 46% опрошенных, а 37% были бы против. Причем «избирательный потенциал» женщины-кандидата за пять лет заметно снизился: в 2020 году она могла бы получить 52% голосов. Наиболее убежденными противниками такого кандидата проявили себя респонденты, родившиеся до 1947 года (53% против), а главными сторонниками — представители «поколения цифры», родившиеся после 2001 года (55% за). При этом самой популярной причиной отказа голосовать за женщину оказались гендерные стереотипы (в сумме 41% ответов), а реже всего упоминался аргумент об отсутствии опыта и способностей (11%).

Божена Иванова