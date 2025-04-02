МИД России: у Армении вряд ли получится совмещать членство в ЕС, ЕАЭС и ОДКБ

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, однако республике вряд ли удастся совмещать членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Россия всегда подчеркивала, что мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела государств, в том числе Армении. Однако совмещать участие в ОДКБ, ЕАЭС с участием в ЕС вряд ли получится. Усидеть на двух стульях вряд ли получится»,— сказал Родион Мирошник журналистам (цитата по ТАСС). Дипломат добавил, что Россия заинтересована в углублении отношений с Арменией по линии ОДКБ.

26 марта парламент Армении принял во втором, окончательном чтении закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата. В марте прошлого года Европарламент в рекомендательной резолюции допустил предоставление стране такого статуса.

Армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить. Участие страны в ОДКБ заморожено с 2024 года.

Лусине Баласян