Водитель опрокинулся на квадроцикле и погиб в Волховском районе Ленобласти

Водитель квадроцикла погиб после того, как наехал на впадину и опрокинулся на третьем километре автодороги «Гагарино-Бор» в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Мужчина, управлявший квадроциклом «Ямаха Гризли», двигался в сторону деревни Морозово Колчановского сельского поселения. Около 7:50 утра он наехал на дорожную просадку, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП 48-летней водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пешеход получил тяжелые травмы после наезда иномарки на Загородном проспекте.

Артемий Чулков