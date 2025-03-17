Пешеход получил тяжелые травмы после наезда иномарки на Загородном проспекте

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга, в котором пострадал пешеход. Дорожная авария произошла 17 марта в 08:50 возле дома 45 по Загородному проспекту, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 54-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на 24-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Луги в возрасте 83 лет попала под колеса спецтранспорта. Из-за ДТП в Ленобласти она попала в больницу, где впоследствии скончалась.

Андрей Цедрик