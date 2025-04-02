На СвЖД выросла погрузка удобрений, снизилась промышленного сырья

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – марте составила 30,7 млн т, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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В частности, снизилась отправка:

промышленного сырья и формовочных материалов — 1,4 млн т (-40,8%);

лома черных металлов — 248,1 тыс. т (-37%);

строительных грузов — 4,8 млн т (-29,7%);

черных металлов — 2 млн т (-9,7%).

Выросла отправка:

химических и минеральных удобрений — 4,8 млн т (+6,1%);

лесных грузов — 480,9 тыс. т (+5,5%);

химикатов и соды — 806,6 тыс. т (+3,1%);

железной и марганцевой руды — 2,6 млн т (+1,5%).

Грузооборот на СвЖД за три месяца 2025 года вырос на 1,9% и составил 51,6 млрд тарифных тонно-км. В марте погрузка на СвЖД составила 10,9 млн т (-11,8%), грузооборот — 18,2 млрд тарифных тонно-км (-0,5%).

В целом на сети ОАО «РЖД» за январь – март погрузка составила 277,7 млн т, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, СвЖД увеличила объем экспортных грузоперевозок за январь-февраль на 5,4%, отправив через припортовые и приграничные станции более 5 млн т различных грузов.

Полина Щуцкая